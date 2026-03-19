A Nobreza do Amor: Mirinho esconde dinheiro e tenta incriminar Tonho em Barro Preto
Desaparecimento de maleta provoca suspeitas e coloca jovem sob pressão diante de Casemiro
Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Tonho (Ronald Sotto) se torna alvo de suspeitas após o desaparecimento da maleta com o dinheiro dos empregados em Barro Preto.
A situação se inicia quando Mirinho (Nicolas Prattes) escuta uma conversa entre o rapaz e Casemiro, na qual é mencionada a responsabilidade de Tonho sobre o valor.
A partir da informação, Mirinho decide agir para prejudicar o rival.
Ele esconde a maleta e cria uma situação que direciona as desconfianças para Tonho.