A Nobreza do Amor: Mirinho esconde dinheiro e tenta incriminar Tonho em Barro Preto

Desaparecimento de maleta provoca suspeitas e coloca jovem sob pressão diante de Casemiro

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A Nobreza do Amor: Mirinho esconde dinheiro e tenta incriminar Tonho em Barro Preto

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Tonho (Ronald Sotto) se torna alvo de suspeitas após o desaparecimento da maleta com o dinheiro dos empregados em Barro Preto.

A situação se inicia quando Mirinho (Nicolas Prattes) escuta uma conversa entre o rapaz e Casemiro, na qual é mencionada a responsabilidade de Tonho sobre o valor.

A partir da informação, Mirinho decide agir para prejudicar o rival.

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Ele esconde a maleta e cria uma situação que direciona as desconfianças para Tonho.

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