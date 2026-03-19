A Nobreza do Amor: Omar salva a vida de Alika, é preso e torturado por Jendal

Turco ajuda na fuga da princesa e de Niara, mas não impede a morte do rei Cayman

Na Telinha - 19 de março de 2026

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Omar (Rodrigo Simas) se machuca durante a fuga de Alika (Duda Santos), é capturado pelo exército de Jendal (Lázaro Ramos), preso e torturado a mando do vilão.

O turco se apaixonou pela herdeira de Batanga à primeira vista, durante visita do seu pai, Paxá Soliman (Marco Ricca), para tratar de assuntos comerciais com o rei Cayman II (Welket Bungué).

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