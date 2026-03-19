Apresentadora do SBT comemora prisão de coronel autor de feminicídio: "Feliz como mulher"

Fabíola Correa fez um discurso forte

Na Telinha - 19 de março de 2026

Apresentadora do SBT Notícias, Fabíola Correa comemorou ao noticiar a prisão do tenente-coronel Geraldo Neto, acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Alves, com um tiro na cabeça.

O homem foi detido na quarta-feira (18) pela Corregedoria da PM (Polícia Militar) em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

“Eu vou até parar de chamar o Geraldo de tenente-coronel porque foi essa patente que serviu para que se sentisse o ‘rei supremo’”, iniciou a apresentadora, após a exibição de uma reportagem sobre o caso de feminicídio.

Leia conteúdo completo aqui.