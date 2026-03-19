BBB 26: Cowboy desbanca Milena e Jordana e é o novo Líder da semana
Em prova de habilidade e memória, brother garante a 10ª liderança da temporada após maratona de eliminatórias nesta quinta (19)
Alberto Cowboy venceu a Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (19) no BBB 26 e assumiu a liderança da semana.
A disputa, décima da temporada, foi marcada por etapas eliminatórias ao longo do dia até a definição final.
Na primeira fase classificatória, realizada durante a tarde, os participantes acumularam pontos em um ranking parcial.
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach lideraram com 60 pontos cada.
Milena apareceu na sequência com 59 pontos, seguida por Ana Paula Renault, com 56, Gabriela, com 54, e Solange Couto, com 52.
Marciele e Jordana somaram 50 pontos cada.