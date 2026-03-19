BBB 26: Desconfiada, Ana Paula liga o alerta sobre Chaiany: "Personagem muito interessante"

A jornalista falou sobre a goiana em conversa com Samira

Na Telinha - 19 de março de 2026

Ana Paula Renault está atenta aos movimentos de Chaiany no BBB 26.

Em conversa com Samira na tarde desta quinta-feira (19), a jornalista voltou a criticar a goiana e disse que não acredita que ela é tão ingênua como tenta transparecer.

No papo, a veterana relembrou uma informação que colheu com Solange Couto, de que Chay pediu para votarem nela em vez de Gabriela.

“Até nisso ela faz essa novela toda, que ela é muito boa e pensa mais nos outros do que nela.

O que é um personagem muito interessante.

Com esses pontos que estamos ligando, me fez entender que é um personagem.

Até então, a Chaiany era 100% genuína”, comentou a ex-BBB 16.

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