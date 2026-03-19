BBB 26: Dividida em etapas, Prova do Líder elimina 6 participantes; confira quem já saiu

A última fase será realizada na noite desta quinta-feira (19), ao vivo

Na Telinha - 19 de março de 2026

Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss foram eliminados na primeira fase da Prova do Líder do BBB 26.

Conforme anunciado na edição da última quarta-feira (18), nesta semana a dinâmica para definir o novo líder será dividida em etapas classificatórias.

Na primeira, o quarteto fez a menor pontuação entre os 12 participantes e acabou perdendo a chance de conquistar a coroa.

Como consequência, eles disputarão o Triângulo de Risco, que terminará com um dos quatro emparedado na sexta-feira (20).

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