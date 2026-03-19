BBB 26: Equipe de Juliano Floss vai à Justiça após 'foto' de beijo em Chaiany

Internauta fez uma montagem dos dois

Na Telinha -
BBB 26: Equipe de Juliano Floss vai à Justiça após 'foto' de beijo em Chaiany

Na tarde desta quinta-feira (19), a equipe de Juliano Floss se manifestou sobre uma foto gerada por Inteligência Artificial que começou a circular no X.

A montagem mostrava o tiktoker beijando Chaiany, sua colega de confinamento no BBB 26.

“Está circulando uma imagem criada por inteligência artificial envolvendo Juliano e Chaiany, e isso é uma absoluta falta de respeito com os dois.

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Além de desrespeitar Juliano, que está em um relacionamento, esse tipo de conteúdo também desrespeita Chaiany como mulher, ao vinculá-la de forma mentirosa e maldosa a uma situação que nunca existiu”, disse o post.

Leia conteúdo completo aqui.

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