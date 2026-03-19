BBB 26: Jonas detona Gabriela e sugere indicá-la ao paredão: "Veio fazer showzinho"
O modelo trocou uma ideia sobre a estudante em conversa com Jordana, que o apoiou
Gabriela entrou definitivamente na mira de Jonas Sulzbach no BBB 26.
Depois de trocarem farpas no último Sincerão e brigarem mais cedo, o veterano detonou a pipoca em conversa com Jordana durante a Festa do Líder Alberto Cowboy.
“Ela veio fazer esse showzinho, agora, dizendo: ‘Ah, não é isso que eu queria falar’.
Qual que é, então?”, questionou o gaúcho, que também reclamou do fato da paulista não defender Cowboy.
A advogada, então, acusou a aliada de se aproximar do grupo por interesse.