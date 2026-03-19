BBB 26: Jonas detona Gabriela e sugere indicá-la ao paredão: "Veio fazer showzinho"

O modelo trocou uma ideia sobre a estudante em conversa com Jordana, que o apoiou

Na Telinha - 19 de março de 2026

Gabriela entrou definitivamente na mira de Jonas Sulzbach no BBB 26.

Depois de trocarem farpas no último Sincerão e brigarem mais cedo, o veterano detonou a pipoca em conversa com Jordana durante a Festa do Líder Alberto Cowboy.

“Ela veio fazer esse showzinho, agora, dizendo: ‘Ah, não é isso que eu queria falar’.

Qual que é, então?”, questionou o gaúcho, que também reclamou do fato da paulista não defender Cowboy.

A advogada, então, acusou a aliada de se aproximar do grupo por interesse.

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