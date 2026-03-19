BBB 26: Jonas e Jordana se beijam e brother pede "segredo"
A advogada cedeu às investidas do modelo durante a Festa do Líder Alberto Cowboy
Depois de beijar Maxiane e Marciele, Jonas Sulzbach aumentou a lista de conquistas no BBB 26.
O veterano se envolveu com Jordana durante a Festa do Líder Alberto Cowboy, na madrugada desta quinta-feira (19).
Na pista de dança, a sister ajudou o brother a colocar a sua máscara de esqueleto e ganhou uma cantada.
“Você já pegou um esqueleto?”, perguntou o gaúcho, ao que a brasiliense riu e catou as segundas intenções do amigo.