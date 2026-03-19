BBB 26: Jordana e Jonas acusam Ana Paula e Milena de criar falsa narrativa contra Cowboy

A advogada e o modelo falaram que a dupla tenta atrapalhar o jogo do aliado

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BBB 26: Jordana e Jonas acusam Ana Paula e Milena de criar falsa narrativa contra Cowboy

Em conversa no Quarto Sonho de Voar do BBB 26, Jonas Sulzbach e Jordana criticaram Milena e Ana Paula Renault.

Para os confinados, que chegaram se beijar durante a última festa, as sisters estão tentando criar uma narrativa contra Alberto Cowboy.

Para o modelo, a insistência da recreadora infantil e babá em envolver Gil do Vigor e um dos patrocinadores do reality show na informação de que o veterano quer retomar a carreira de cantor já passou de todos os limites.

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