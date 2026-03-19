BBB 26: Marciele reage a beijo de Jonas e Jordana: "Pode me enterrar"

A cunhã ficou observando o novo "casal" ao lado de Gabriela e Samira

Na Telinha - 19 de março de 2026

Apesar do pedido de Jonas Sulzbach de manter a troca de beijos com Jordana em segredo no BBB 26, a cena foi presenciada por boa parte dos demais participantes da Festa do Líder Alberto Cowboy.

De olho na aproximação dos dois, Gabriela, Marciele e Samira ficaram observando a dupla e a estudante de Psicologia aproveitou para fazer um comentário sobre essa nova “relação” na casa mais vigiada do Brasil.

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