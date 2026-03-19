BBB 26: Samira revela que está com ranço de muita gente, até de pessoas próximas
Em conversa com Marciele, a atendente de bar também criticou os VTzeiros de plantão
Em conversa com Marciele, Samira revelou à sister que anda incomodada com algumas coisas no BBB 26.
A gaúcha não quis citar nomes, mas deixou claro que está com ranço de algumas pessoas, dentre as quais, até os próprios aliados.
“Eu não estou gostando…
Tudo”, desabafou a dançarina.
“Tá com ranço de algumas pessoas?”, perguntou a atendente de bar.
“Estou com ranço.
E eu não consigo lidar com o ranço”, admitiu a paraense.