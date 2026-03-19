BBB 26: Três finalistas vão disputar a Prova do Líder ao vivo; saiba quem são

Dinâmica foi dividida em partes

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BBB 26: Três finalistas vão disputar a Prova do Líder ao vivo; saiba quem são

Alberto Cowboy, Jordana e Milena são os três finalistas da décima Prova do Líder do BBB 26.

A última parte da dinâmica será exibida durante a edição ao vivo desta quinta-feira (19), conforme explicado mais cedo por Tadeu Schmidt aos brothers.

A fase classificatória foi realizada em três etapas.

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“Vocês vão encarar experiências que mexem com a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato […].

A primeira fase é do paladar e do olfato.

Nessa fase, joga um por vez”, explicou o apresentador.

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