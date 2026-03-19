Casa de ator da Globo em bairro nobre tem três andares, 250 m² e até padaria na garagem

Imóvel em uma das áreas mais valorizadas de São Paulo chama atenção não só pelo tamanho, mas por um detalhe pouco comum que transformou a rotina do local

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/Casa Vogue))

Por trás dos muros de um dos bairros mais tradicionais e valorizados de São Paulo, um imóvel tem chamado atenção por reunir conforto, personalidade e um detalhe que foge completamente do padrão esperado para a casa de um artista.

Com três andares e cerca de 250 m², a residência mistura o clima acolhedor de lar com uma ideia inusitada que acabou se tornando uma das marcas mais curiosas do espaço.

Localizada em Perdizes, a casa pertence ao ator Milhem Cortaz e reflete um estilo de vida mais discreto, mas nem por isso sem surpresas.

O imóvel ganhou destaque justamente por abrigar, na garagem, uma padaria artesanal, elemento que transformou a rotina da residência e passou a despertar a curiosidade de fãs e admiradores.

A estrutura da casa se destaca pelo tamanho e pela distribuição em vários pavimentos, o que reforça a sensação de amplitude em uma região onde imóveis com esse perfil costumam chamar atenção.

Ao mesmo tempo, o espaço carrega uma proposta menos ostentadora e mais ligada a experiências do dia a dia, fugindo do estereótipo de mansões exuberantes normalmente associadas ao universo dos famosos.

O detalhe mais inusitado, porém, está mesmo na garagem.

O que seria apenas uma área de apoio acabou ganhando nova função e se tornou um dos pontos mais comentados da residência.

A presença da padaria ajudou a criar uma identidade própria para o imóvel, unindo vida pessoal, rotina e um toque de empreendedorismo em pleno endereço nobre da capital paulista.

Mais do que metragem ou número de andares, a casa chama atenção por mostrar que, às vezes, o que realmente transforma um imóvel em assunto é justamente aquilo que ninguém espera encontrar nele.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!