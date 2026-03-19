Cientistas encontram características de personalidade em comum nas pessoas que andam mais depressa

Velocidade ao caminhar pode revelar traços de personalidade e até indicar aspectos da saúde, segundo estudos comportamentais

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Você já reparou como algumas pessoas parecem sempre estar com pressa, mesmo quando não estão? Um passo acelerado, firme e constante pode dizer mais do que apenas urgência. É isso que vem chamando a atenção de cientistas do comportamento.

Estudos recentes indicam que a forma como cada pessoa caminha, especialmente a velocidade habitual, pode estar ligada a padrões de personalidade e até a aspectos da saúde.

O chamado ritmo natural de marcha, aquele adotado sem pressão ou necessidade de correr, tem sido analisado como um possível indicador do estilo de vida e da forma como cada indivíduo lida com o tempo e as tarefas.

De forma geral, pesquisas apontam que pessoas que andam mais rápido tendem a apresentar maior foco em objetivos e menor tolerância à espera. No cotidiano, isso pode se refletir em atitudes mais diretas, decisões rápidas e uma postura mais prática diante das situações.

Por outro lado, quem caminha em um ritmo mais moderado costuma demonstrar, em média, maior atenção ao ambiente e mais disposição para interações e pausas.

Ainda assim, especialistas reforçam que essas associações não são regras fixas, já que fatores como idade, saúde, cansaço e até o tipo de calçado influenciam diretamente a velocidade.

Além da personalidade, há também relação com a saúde. Em grandes estudos populacionais, caminhar mais rápido aparece frequentemente associado a melhores condições físicas e menor risco de mortalidade. Isso ocorre porque o ritmo pode refletir a capacidade cardiorrespiratória e a resistência do organismo.

Mesmo assim, o contexto tem grande peso. Ambientes urbanos, rotina acelerada e pressão do dia a dia tendem a influenciar um ritmo mais rápido, enquanto locais mais tranquilos favorecem um passo mais lento.

Para quem deseja observar o próprio ritmo, uma forma simples é medir a velocidade em um trajeto curto, mantendo o passo natural. Em adultos, valores entre 1,2 e 1,4 metros por segundo são considerados médios.

Especialistas também destacam que é possível ajustar a velocidade de forma consciente. Pequenos períodos caminhando um pouco mais rápido podem trazer benefícios para o humor, energia e foco, desde que sem exageros ou desconforto.

No fim, a forma de caminhar funciona mais como um sinal do momento do que como uma definição permanente. Em dias mais corridos, o passo acelera. Em momentos de tranquilidade, desacelera.

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