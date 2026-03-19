Coração Acelerado: Eduarda revela traição e rompe com Agrado após expor segredo

Confissão ocorre em meio à chantagem de Naiane e provoca ruptura entre as personagens

Na Telinha - 19 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, a relação entre Eduarda (Gabz) e Agrado (Isadora Cruz) sofre uma ruptura após a revelação de um segredo mantido em sigilo.

A situação vem à tona em meio à chantagem conduzida por Naiane (Isabelle Drummond), que passa a interferir diretamente nas decisões das personagens.

O conflito se intensifica quando Agrado tenta entender como Naiane teve acesso a informações pessoais utilizadas na pressão.

Diante do questionamento, Eduarda admite que foi responsável por expor os dados em um momento anterior, assumindo sua participação no vazamento.

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