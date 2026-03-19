Coração Acelerado: Ronei avança o sinal e Zilá reage: "Intenso"

Vilã confessa nunca ter visto uma paixão como a do empresário sente por ela

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Coração Acelerado: Ronei avança o sinal e Zilá reage: "Intenso"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Ronei (Thomás Aquino) volta a se declarar para Zilá (Leandra Leal) e a beija.

Mesmo se dizendo louca pelo marido, a vilã não só corresponde à iniciativa do empresário como, ainda, confessa a Cinara (Ramille) que Alaorzinho (Daniel de Oliveira) não a faz vibrar assim.

Na primeira vez que os dois ficaram, a desculpa era o chá destrava línguas que foi servido, acidentalmente, para quem estava no rancho de João Raul (Filipe Bragança), para a gravação de um clipe do Mozão do Brasil com Naiane (Isabelle Drummond).

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