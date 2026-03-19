ESPN transmite ao vivo sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sulamericana

Evento acontece na noite desta quinta-feira (19)

Na Telinha -
ESPN transmite ao vivo sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sulamericana

A ESPN exibe ao vivo nesta quinta-feira (19) o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sulamericana.

A transmissão começa às 19h50 e segue até 21h30, com cobertura completa diretamente da sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A apresentação será de Alex Tseng, com comentários de Leonardo Bertozzi e Paulo Calçade.

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Direto do local do evento, os jornalistas André Hernan e Edu Affonso trazem informações e bastidores da cerimônia, marcada para às 20h (horário de Brasília).

Leia conteúdo completo aqui.

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