Gloria Vanique se escondeu atrás de árvore para cobrir caso Eloá

Jornalista ainda apontou erros na cobertura do caso

Na Telinha - 19 de março de 2026

Gloria Vanique cobriu de perto o caso Eloá, que retrata o caso de Eloá Cristina Pimentel, morta em 2008 após ser mantida em cárcere privado pelo seu ex-namorado, Lindemberg Alves.

Ela era repórter da Globo e relembrou com detalhes parte dessa história ao NaTelinha Talk na noite dessa quarta-feira (18).

“Teve um momento que eu me escondia atrás de uma árvore”, contou em conversa com Helô Agmihini e Drika Oliveira.

“Era um descampado.

Então o cara tinha a janela ali, ele saía com o revólver na mão e você tá ali.

Ele poderia atirar em você.

Poderia acontecer.

E tinha uma árvore que eu escondia, porque para eu entrar ao vivo, tinha que estar de costas para a janela”, detalhou.

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