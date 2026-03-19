Qual o final de Angélica e Augusto em Terra Nostra? Casal enfrenta briga política
Ela se dedica às fazendas enquanto ele defende o voto feminino e se elege senador
Angélica (Palomma Duarte) e Augusto (Gabriel Braga Nunes) ficam juntos no final de Terra Nostra.
Ela segue no comando das fazendas, enquanto o marido se dedica à vida política, defendendo o direito ao voto das mulheres.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Em cena que vai ao ar no último capítulo, Augusto se declara a Angélica em um plenário.
Ele revela aos colegas que é a esposa quem cuida das fazendas enquanto ele faz política, porque não tem vocação para ser administrador.