Quando Laurinha morre em Rainha da Sucata? Veja a previsão

Cena deve ir ao ar na próxima semana; saiba os detalhes

Na Telinha -
Quando Laurinha morre em Rainha da Sucata? Veja a previsão

A vilã Laurinha Figueroa (Glória Menezes) morre na reta final de Rainha da Sucata.

Ela se atira do alto de um prédio para incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) por assassinato.

A cena vai ao ar em breve na reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

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Se a edição seguir o ritmo dos últimos dias, a previsão é que a sequência seja exibida na próxima semana, mais precisamente na segunda-feira (23).

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