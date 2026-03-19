Quando Laurinha morre em Rainha da Sucata? Veja a previsão

Cena deve ir ao ar na próxima semana; saiba os detalhes

Na Telinha - 19 de março de 2026

A vilã Laurinha Figueroa (Glória Menezes) morre na reta final de Rainha da Sucata.

Ela se atira do alto de um prédio para incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) por assassinato.

A cena vai ao ar em breve na reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Se a edição seguir o ritmo dos últimos dias, a previsão é que a sequência seja exibida na próxima semana, mais precisamente na segunda-feira (23).

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