Repórter escapa de míssil em transmissão no Líbano; vídeo
Jornalista e cinegrafista tiveram apenas ferimentos leves, segundo emissora
O repórter britânico Steve Sweeney quase foi atingido por um míssil durante uma transmissão no sul do Líbano.
O jornalista, que trabalha para a TV estatal russa RT, estava a poucos metros da localidade bombardeada.
A cena, registrada pelo cinegrafista Ali Rida, viralizou nas redes sociais.
No vídeo, Sweeney aparece fazendo a reportagem até perceber o ataque.
Ele corre do local, assim como Ali Rida, que abandona a câmera.
É possível ouvir o ataque a míssil e, em seguida, os passos dos profissionais correndo.