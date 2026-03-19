Repórter escapa de míssil em transmissão no Líbano; vídeo

Jornalista e cinegrafista tiveram apenas ferimentos leves, segundo emissora

Na Telinha -
Repórter escapa de míssil em transmissão no Líbano; vídeo

O repórter britânico Steve Sweeney quase foi atingido por um míssil durante uma transmissão no sul do Líbano.

O jornalista, que trabalha para a TV estatal russa RT, estava a poucos metros da localidade bombardeada.

A cena, registrada pelo cinegrafista Ali Rida, viralizou nas redes sociais.

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No vídeo, Sweeney aparece fazendo a reportagem até perceber o ataque.

Ele corre do local, assim como Ali Rida, que abandona a câmera.

É possível ouvir o ataque a míssil e, em seguida, os passos dos profissionais correndo.

Leia conteúdo completo aqui.

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