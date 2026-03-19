Sabina Simonato chora ao vivo com morte de colega na Globo; vídeo

Jornalistas do Bom Dia São Paulo comentaram acidente com produtora de reportagem

Na Telinha -
Sabina Simonato chora ao vivo com morte de colega na Globo; vídeo

Sabina Simonato chorou ao vivo nesta quinta-feira (19), no Bom Dia São Paulo, ao noticiar a morte da colega Fernanda Santos, produtora de reportagem na Globo, aos 53 anos, vítima de um acidente de carro.

A âncora, assim como Marcelo Pereira, se emocionou com a notícia.

“Acho que vocês perceberam a nossa carinha hoje ao longo do Bom Dia.

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Tentamos descontrair, mas não estava um clima legal, né?”, admitiu Sabina Simonato ao dar a notícia.

“Não estava como todos os dias”, concordou Marcelo Pereira, que deu mais detalhes sobre o caso.

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