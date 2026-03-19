Três Graças: atentado muda rumo e coloca Ferette na mira de Paulinho de vez
Investigação passa a priorizar suspeita envolvendo tentativa de assassinato
Nos próximos capítulos de Três Graças, a investigação conduzida por Paulinho (Romulo Estrela) ganha um novo direcionamento após o policial reunir indícios sobre o atentado que sofreu ao lado de Gerluce (Sophie Charlotte).
A análise dos acontecimentos, associada às conexões com o caso da escultura, leva o investigador a considerar que a ação foi planejada.
Com base nesses elementos, Paulinho passa a trabalhar com a hipótese de que Ferette (Murilo Benício) esteja por trás da tentativa de assassinato.