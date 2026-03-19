Três Graças: Bagdá revela esquema do roubo e expõe ligação de Kasper com a escultura

Confissão detalha execução do crime e aponta galerista como articulador do plano

Na Telinha - 19 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Bagdá (Xamã) decide revelar detalhes do roubo da escultura após se sentir prejudicado pelos desdobramentos do caso.

Em conversa com outros personagens, ele descreve como retirou a obra do ferro-velho e afirma que seguiu orientações recebidas antes da ação.

O relato inclui informações sobre a logística da retirada e o percurso feito após o crime.

A versão apresentada indica a participação de terceiros e reforça a hipótese de que o roubo foi planejado, e não executado de forma isolada.

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