Três Graças: Gerluce reconhece assassino e liga crime a Ferette
Identificação a partir de retrato-falado conecta morte do pai de Paulinho ao esquema da escultura
Nos próximos capítulos de Três Graças, uma descoberta feita por Gerluce (Sophie Charlotte) altera o rumo das investigações conduzidas por Paulinho (Romulo Estrela).
Ao analisar o retrato-falado do responsável pela morte do pai do policial, a mocinha identifica semelhanças com Vicente, que circula entre os envolvidos no caso da escultura.
A associação estabelece uma conexão entre o crime do passado e os acontecimentos recentes.
A partir desse reconhecimento, a investigação passa a considerar que o assassinato pode estar ligado ao mesmo esquema que envolve o roubo da obra, ampliando o alcance da apuração.