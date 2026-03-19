Três Graças: João Rubens abandona Kasper após escândalo vir à tona

Separação ocorre em meio a investigação e conflito envolvendo obra desaparecida

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Três Graças: João Rubens abandona Kasper após escândalo vir à tona

Nos próximos capítulos de Três Graças, João Rubens (Samuel de Assis) decide encerrar seu relacionamento com Kasper (Miguel Falabella) após os desdobramentos do caso envolvendo a escultura.

O casal não vai resistir ao escândalo envolvendo objeto valioso.

A decisão ocorre depois que informações passam a ligar Kasper ao esquema relacionado à obra.

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Diante da situação, João Rubens passa a responsabilizar o companheiro pelos riscos enfrentados e pelos impactos do caso em sua vida pessoal e profissional.

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