Três Graças: Vicente tenta matar Paulinho de novo e vai preso

Policial descobre que bandido foi responsável pela morte do seu pai

Na Telinha -
Três Graças: Vicente tenta matar Paulinho de novo e vai preso

Nos próximos capítulos de Três Graças, Vicente (Marcello Escorel) falha na primeira tentativa de matar Paulinho (Romulo Estrela), insiste na missão e acaba preso.

Na delegacia, ele será reconhecido como gerente da Casa de Farinha, e Ferette (Murilo Benício) é apontado como mandante do crime.

O vilão descobre que Gerluce (Sophie Charlotte) está envolvida no roubo da estátua e dá ordens para o capacho matar o policial.

Leia também

O bandido, então, atira na direção do casal durante o jantar de noivado, mas erra o alvo e foge.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.