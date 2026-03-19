Três Graças: Vicente tenta matar Paulinho de novo e vai preso

Policial descobre que bandido foi responsável pela morte do seu pai

Na Telinha - 19 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Vicente (Marcello Escorel) falha na primeira tentativa de matar Paulinho (Romulo Estrela), insiste na missão e acaba preso.

Na delegacia, ele será reconhecido como gerente da Casa de Farinha, e Ferette (Murilo Benício) é apontado como mandante do crime.

O vilão descobre que Gerluce (Sophie Charlotte) está envolvida no roubo da estátua e dá ordens para o capacho matar o policial.

O bandido, então, atira na direção do casal durante o jantar de noivado, mas erra o alvo e foge.

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