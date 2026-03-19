Três Graças: Vicente tenta matar Paulinho de novo e vai preso
Policial descobre que bandido foi responsável pela morte do seu pai
Nos próximos capítulos de Três Graças, Vicente (Marcello Escorel) falha na primeira tentativa de matar Paulinho (Romulo Estrela), insiste na missão e acaba preso.
Na delegacia, ele será reconhecido como gerente da Casa de Farinha, e Ferette (Murilo Benício) é apontado como mandante do crime.
O vilão descobre que Gerluce (Sophie Charlotte) está envolvida no roubo da estátua e dá ordens para o capacho matar o policial.
O bandido, então, atira na direção do casal durante o jantar de noivado, mas erra o alvo e foge.