A Nobreza do Amor: Paxá Soliman negocia traição e coloca família de Cayman em risco

Informação sobre paradeiro de Alika e Niara vira moeda de troca e amplia ameaça para além de Batanga

Na Telinha - 20 de março de 2026

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, o conflito envolvendo a queda do trono de Batanga ganha novos desdobramentos quando Paxá Soliman (Marco Ricca) descobre o paradeiro de Alika (Duda Santos) e Niara (Erika Januza) após a fuga para o Brasil.

A informação passa a ter valor estratégico dentro da disputa, especialmente diante da situação de Omar, que segue sob ameaça.

Ao perceber a possibilidade de negociação, Paxá Soliman decide utilizar o conhecimento como moeda de troca para tentar garantir a sobrevivência do aliado.

A movimentação altera o equilíbrio entre os envolvidos, já que abre caminho para que Jendal (Lázaro Ramos) tenha acesso à localização da família de Cayman, ampliando o alcance da perseguição.

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