A Nobreza do Amor: Paxá Soliman negocia traição e coloca família de Cayman em risco
Informação sobre paradeiro de Alika e Niara vira moeda de troca e amplia ameaça para além de Batanga
Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, o conflito envolvendo a queda do trono de Batanga ganha novos desdobramentos quando Paxá Soliman (Marco Ricca) descobre o paradeiro de Alika (Duda Santos) e Niara (Erika Januza) após a fuga para o Brasil.
A informação passa a ter valor estratégico dentro da disputa, especialmente diante da situação de Omar, que segue sob ameaça.
Ao perceber a possibilidade de negociação, Paxá Soliman decide utilizar o conhecimento como moeda de troca para tentar garantir a sobrevivência do aliado.
A movimentação altera o equilíbrio entre os envolvidos, já que abre caminho para que Jendal (Lázaro Ramos) tenha acesso à localização da família de Cayman, ampliando o alcance da perseguição.