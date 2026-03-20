BBB 26: Alberto Cowboy ouve conversa de Ana Paula Renault e conclui: "Recalculando"

Líder conseguiu escutar papo de grupo rival

Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy ouve conversa de Ana Paula Renault e conclui: "Recalculando"

Alberto Cowboy ativou o Espia BBB no Quarto do Líder do BBB 26 e conseguiu escutar uma conversa de Ana Paula Renault com Juliano Floss e Milena.

O veterano ouviu a jornalista falando sobre Chaiany após cobrar explicações da goiana e concluiu que a loira está mudando de opinião sobre a goiana.

“Depois dessa história toda, ela falar em grupinho, que eu expulsei, que sou agressiva, que ela tem medo de mim, para mim é mais um ponto”, comentou a comunicadora, no Quarto Sonho de Eternidade.

Leia também

“Ela não falou que você é agressiva.

Foi Couto que falou alguma coisa de agressividade de você.

Ela não”, corrigiu a recreadora infantil.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.