BBB 26: Alberto Cowboy ouve conversa de Ana Paula Renault e conclui: "Recalculando"

Líder conseguiu escutar papo de grupo rival

Na Telinha - 20 de março de 2026

Alberto Cowboy ativou o Espia BBB no Quarto do Líder do BBB 26 e conseguiu escutar uma conversa de Ana Paula Renault com Juliano Floss e Milena.

O veterano ouviu a jornalista falando sobre Chaiany após cobrar explicações da goiana e concluiu que a loira está mudando de opinião sobre a goiana.

“Depois dessa história toda, ela falar em grupinho, que eu expulsei, que sou agressiva, que ela tem medo de mim, para mim é mais um ponto”, comentou a comunicadora, no Quarto Sonho de Eternidade.

“Ela não falou que você é agressiva.

Foi Couto que falou alguma coisa de agressividade de você.

Ela não”, corrigiu a recreadora infantil.

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