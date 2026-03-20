BBB 26: Alberto Cowboy ouve conversa de Ana Paula Renault e conclui: "Recalculando"
Líder conseguiu escutar papo de grupo rival
Alberto Cowboy ativou o Espia BBB no Quarto do Líder do BBB 26 e conseguiu escutar uma conversa de Ana Paula Renault com Juliano Floss e Milena.
O veterano ouviu a jornalista falando sobre Chaiany após cobrar explicações da goiana e concluiu que a loira está mudando de opinião sobre a goiana.
“Depois dessa história toda, ela falar em grupinho, que eu expulsei, que sou agressiva, que ela tem medo de mim, para mim é mais um ponto”, comentou a comunicadora, no Quarto Sonho de Eternidade.
“Ela não falou que você é agressiva.
Foi Couto que falou alguma coisa de agressividade de você.
Ela não”, corrigiu a recreadora infantil.