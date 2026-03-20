BBB 26: Ana Paula confronta Chaiany e expõe mentira da sister: "Memória fraca"

A jornalista resolveu conversar com a goiana após ser informada por Milena

Na Telinha - 20 de março de 2026

Informada por Milena que Chaiany andou dizendo que foi expulsa do Quarto Sonho de Eternidade, Ana Paula Renault resolveu procurar a goiana e tirar satisfações a respeito do assunto no BBB 26.

A conversa das duas foi presenciada por Solange Couto e Gabriela.

“Quando você quiser fazer algum VT ou alguma coisa, eu deixei a deixa lá.

Eu e Milena estávamos discutindo por razões óbvias, e falei pra você ter a ousadia de envelhecer na sociedade machista que a gente vive, e ela falou: ‘Eu não tenho medo'”, iniciou a loira.

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