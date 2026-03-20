BBB 26: Ana Paula e Milena trocam farpas e alfinetadas: "Não vou ficar calada"

A jornalista e a recreadora infantil voltaram a se desentender na casa mais vigiada do Brasil

Na Telinha - 20 de março de 2026

Ana Paula Renault e Milena voltaram a se desentender na área externa do BBB 26 na tarde desta sexta-feira (20).

A troca de farpas foi uma continuação da conversa que as duas tiveram no quarto e no banheiro, quando a pipoca debochou da veterana no episódio em que a loira se recusou a usar o vestido mandado pela produção.

“Sustenta!

Recebe uma coisa que você não gostou e vai na festa, não!”, reclamou a jornalista.

“Eu não vou na festa pra fazer VT.

Vou pra festa porque é a única oportunidade que eu tenho de conhecer os cantores.

Você acha que lá fora eu vou ter essa oportunidade?”, questionou a babá.

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