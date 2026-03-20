BBB 26: Ana Paula e Samira apontam mudança de comportamento de Jonas e ligam o alerta
A jornalista e a atendente de bar combinaram de ficar atentas ao jogo do modelo
Ana Paula Renault e Samira estão atentas à mudança de comportamento de Jonas Sulzbach no BBB 26.
Na madrugada desta sexta-feira (20), uma atitude em especial acabou chamando a atenção da atendente de bar.
O veterano se ofereceu para cortar e servir a pizza que eles ganharam da produção.
“É o jeito dele, ele é competitivo, egoísta e afobado.
Tipo assim: ‘Eu quero ganhar, eu quero eu'”, observou a gaúcha.
Para a ex-participante do BBB 16, o brother está “repensando algumas coisas” no jogo.