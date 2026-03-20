BBB 26: Gabriela cobra Jonas após Tá Com Nada: "Foi sem querer mesmo?"
A sister demonstrou que não acreditou muito na versão dada pelo brother
Gabriela e Jonas Sulzbach voltaram a se estranhar nesta sexta-feira (20) no BBB 26.
A sister questionou o brother a respeito da punição gravíssima que ele tomou e resultou na perda de 500 estalecas – o loiro acabou usando a cozinha da Xepa para fazer café.
“Ô Jonas, o negócio foi sem querer mesmo?”, perguntou a pipoca.
“Lógico que foi, Gabi, você acha que eu ia tomar 500 estalecadas por causa de um café?”, retrucou o veterano.
“Achei que você tava se fazendo”, respondeu a paulista.