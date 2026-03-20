BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após dinâmica com caixas

Participante ainda pode escapar em etapa final do Triângulo de Risco

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BBB 26: Leandro Boneco vai ao Paredão após dinâmica com caixas

Leandro Boneco foi indicado ao Paredão nesta sexta-feira (20) no BBB 26 após escolher a caixa de número 2 em uma dinâmica realizada ao vivo.

A indicação, no entanto, ainda pode ser revertida na continuação da prova, prevista para sábado (21).

A atividade faz parte do chamado Triângulo de Risco e contou com a participação dos quatro primeiros eliminados da Prova do Líder: Leandro Boneco, Juliano Floss, Samira e Chaiany.

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