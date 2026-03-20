BBB 26: Milena debocha do vestido de Ana Paula e sister se irrita: "Não gosto desse assunto"

A jornalista deixou claro que o tema não tem graça e pediu para a aliada não retomá-lo

Na Telinha - 20 de março de 2026

Milena e Ana Paula Renault se estranharam no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (20).

Tudo começou quando a babá tirou sarro da cara da jornalista a respeito do episódio da festa passada, quando a veterana se recusou a usar um vestido mandado pela produção – Jonas Sulzbach aproveitou o momento para debochar da loira.

“Ana Paula vai de burca hoje pra tomar vergonha.

Vão mandar uma burca pra você!”, disparou a recreadora infantil, rindo.

“Aham, aí não vou de novo.

Continua rindo.

Tomara que venha uma minissaia pra você”, rebateu a ex-BBB 16.

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