BBB 26: Milena debocha do vestido de Ana Paula e sister se irrita: "Não gosto desse assunto"
A jornalista deixou claro que o tema não tem graça e pediu para a aliada não retomá-lo
Milena e Ana Paula Renault se estranharam no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (20).
Tudo começou quando a babá tirou sarro da cara da jornalista a respeito do episódio da festa passada, quando a veterana se recusou a usar um vestido mandado pela produção – Jonas Sulzbach aproveitou o momento para debochar da loira.
“Ana Paula vai de burca hoje pra tomar vergonha.
Vão mandar uma burca pra você!”, disparou a recreadora infantil, rindo.
“Aham, aí não vou de novo.
Continua rindo.
Tomara que venha uma minissaia pra você”, rebateu a ex-BBB 16.