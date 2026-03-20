BBB 26: Milena, Leandro e Solange atacam Jonas após brother colocar a casa no Tá Com Nada

A recreadora infantil acusou o modelo de provocar a punição de propósito

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BBB 26: Milena, Leandro e Solange atacam Jonas após brother colocar a casa no Tá Com Nada

O clima pesou no BBB 26 na manhã desta sexta-feira (20).

Logo após fazer um café na cozinha da Xepa, Jonas Sulzbach levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas, colocando a casa inteira no Tá Coma Nada.

O modelo acabou sendo confrontado pelos adversários.

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“O que que você arrumou Quinta Série?”, questionou Ana Paula Renault, ao que o brother contou que acordou “bem de boa e passou um café”.

“E essa pulseira, deste tamanho no seu braço, não serviu de nada, não?”, reagiu Milena.

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