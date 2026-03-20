Briga, morte, prisão: O destino de Maria do Carmo na reta final de Rainha da Sucata
Após último embate, protagonista foge e depois é presa, acusada de matar Laurinha
Maria do Carmo (Regina Duarte) vai continuar sofrendo muito na reta final de Rainha da Sucata.
A protagonista volta para a cadeia, acusada de ter matado Laurinha (Glória Menezes) nos últimos capítulos da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Em cenas que vão ao ar em breve, Laurinha enlouquece de vez e se atira do prédio da Sucata.
Antes, ela tem uma briga com Maria do Carmo e arranca o brinco da rival, a fim de incriminá-la por assassinato.