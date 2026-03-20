Chupando pirulito, Ana Maria Braga rebate bronca de direção: "Doidas são vocês"; vídeo

Apresentadora recebeu chamada de diretora e deu resposta no ar

Na Telinha -
Chupando pirulito, Ana Maria Braga rebate bronca de direção: "Doidas são vocês"; vídeo

Ana Maria Braga mostrou um pirulito inusitado, que emite músicas apenas para quem está chupando, e rebateu uma bronca ao vivo da direção do Mais Você.

“Doidas são vocês”, disparou a apresentadora no programa exibido nesta sexta-feira (20), na Globo.

A cena foi ao ar durante o quadro Feed da Ana, em que Ju Massaoka mostra itens que viralizam nas redes sociais.

Leia também

Desta vez, a atração foi o “lollipop star”, um pirulito que toca música por condução óssea, e só quem está chupando consegue ouvir.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.