Chupando pirulito, Ana Maria Braga rebate bronca de direção: "Doidas são vocês"; vídeo

Apresentadora recebeu chamada de diretora e deu resposta no ar

Na Telinha - 20 de março de 2026

Ana Maria Braga mostrou um pirulito inusitado, que emite músicas apenas para quem está chupando, e rebateu uma bronca ao vivo da direção do Mais Você.

“Doidas são vocês”, disparou a apresentadora no programa exibido nesta sexta-feira (20), na Globo.

A cena foi ao ar durante o quadro Feed da Ana, em que Ju Massaoka mostra itens que viralizam nas redes sociais.

Desta vez, a atração foi o “lollipop star”, um pirulito que toca música por condução óssea, e só quem está chupando consegue ouvir.

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