Cidade brasileira pode proibir o uso de carrinhos de supermercado nas ruas por uso indevido
Proposta em discussão busca reduzir abandono de carrinhos em calçadas e melhorar a circulação de pedestres
A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, avalia uma medida que pode mudar a rotina nas ruas. O município estuda a proibição do uso indevido de carrinhos de supermercado em espaços públicos. A proposta surgiu após moradores relatarem abandono frequente desses equipamentos em calçadas e vias.
O jornalista Deny Campos divulgou as informações e explicou os principais pontos do projeto.
Uso irregular levou proposta à Câmara
Inicialmente, os vereadores discutiram o projeto em sessão realizada no dia 10 de março. A proposta estabelece regras para limitar o uso dos carrinhos fora dos estabelecimentos.
Atualmente, moradores encontram carrinhos abandonados em vários pontos da cidade. Como consequência, essa prática atrapalha a circulação de pedestres e aumenta o risco de acidentes.
Por isso, os parlamentares decidiram buscar soluções para organizar melhor o espaço urbano.
Uso será permitido em situações específicas
Apesar da proposta, o texto não prevê uma proibição total.
Em vez disso, ele permite o uso apenas de forma temporária, como:
- transporte de compras até veículos
- deslocamento até residências próximas
No entanto, o consumidor não pode bloquear calçadas nem comprometer o fluxo de pessoas.
Dessa forma, a proposta tenta equilibrar praticidade e organização urbana.
Projeto inclui multa e fiscalização
Além disso, o texto prevê fiscalização para evitar o abandono dos carrinhos.
Ao mesmo tempo, os vereadores discutem a aplicação de multas para quem deixar os equipamentos em vias públicas. Contudo, eles ainda não definiram os valores nem a forma de aplicação das penalidades.
Proposta ainda está em análise
Por fim, o projeto ainda passará por novas etapas na Câmara Municipal antes da votação final.
Durante esse processo, os vereadores podem ajustar o texto para torná-lo mais eficiente. Caso aprovem a proposta, a cidade passará a aplicar regras mais rígidas para o uso de carrinhos de supermercado.
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