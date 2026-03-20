Cidade brasileira pode proibir o uso de carrinhos de supermercado nas ruas por uso indevido

Proposta em discussão busca reduzir abandono de carrinhos em calçadas e melhorar a circulação de pedestres

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Freepik)

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, avalia uma medida que pode mudar a rotina nas ruas. O município estuda a proibição do uso indevido de carrinhos de supermercado em espaços públicos. A proposta surgiu após moradores relatarem abandono frequente desses equipamentos em calçadas e vias.

O jornalista Deny Campos divulgou as informações e explicou os principais pontos do projeto.

Uso irregular levou proposta à Câmara

Inicialmente, os vereadores discutiram o projeto em sessão realizada no dia 10 de março. A proposta estabelece regras para limitar o uso dos carrinhos fora dos estabelecimentos.

Atualmente, moradores encontram carrinhos abandonados em vários pontos da cidade. Como consequência, essa prática atrapalha a circulação de pedestres e aumenta o risco de acidentes.

Por isso, os parlamentares decidiram buscar soluções para organizar melhor o espaço urbano.

Uso será permitido em situações específicas

Apesar da proposta, o texto não prevê uma proibição total.

Em vez disso, ele permite o uso apenas de forma temporária, como:

transporte de compras até veículos

deslocamento até residências próximas

No entanto, o consumidor não pode bloquear calçadas nem comprometer o fluxo de pessoas.

Dessa forma, a proposta tenta equilibrar praticidade e organização urbana.

Projeto inclui multa e fiscalização

Além disso, o texto prevê fiscalização para evitar o abandono dos carrinhos.

Ao mesmo tempo, os vereadores discutem a aplicação de multas para quem deixar os equipamentos em vias públicas. Contudo, eles ainda não definiram os valores nem a forma de aplicação das penalidades.

Proposta ainda está em análise

Por fim, o projeto ainda passará por novas etapas na Câmara Municipal antes da votação final.

Durante esse processo, os vereadores podem ajustar o texto para torná-lo mais eficiente. Caso aprovem a proposta, a cidade passará a aplicar regras mais rígidas para o uso de carrinhos de supermercado.

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