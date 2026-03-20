Coração Acelerado: Eduarda consegue o endereço de sua mãe

Cantora descobre que Valéria abandonou a filha por causa de um namorado e fica revoltada

Na Telinha -
Coração Acelerado: Eduarda consegue o endereço de sua mãe

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) volta ao abrigo onde foi criada a procura de notícias sobre a sua mãe.

Uma funcionária revela que a Valéria (nome da atriz não divulgado) deixou a filha lá por causa de um homem, e dá mulher o endereço dela para que a cantora possa procurá-la.

Agrado (Isadora Cruz) e a amiga vão tentar a sorte como dupla sertaneja, em Goiânia.

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Assim que chegar na cidade, a jovem decide voltar ao lugar onde cresceu, e será recebida por Sônia (nome da atriz não divulgado).

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