Coração Acelerado: Janete dá virada, mira bar de Zeca e disputa controle total

Negociação empresarial surge em meio a conflitos familiares e pressões externas

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Coração Acelerado: Janete dá virada, mira bar de Zeca e disputa controle total

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Janete (Letícia Spiller) passa a concentrar sua atuação no campo dos negócios em meio aos conflitos familiares envolvendo Agrado (Isadora Cruz).

Diante das tensões provocadas pela chantagem de Naiane (Isabelle Drummond) e pelas mudanças no relacionamento da filha, ela inicia uma tentativa de adquirir o bar de Zeca Mequetrefe (Luiz Henrique Nogueira).

A negociação começa após o estabelecimento entrar em processo de encerramento.

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Ao lado de Zuleica (Elisa Lucinda), Janete busca informações sobre as condições para assumir o controle do local e manter o funcionamento do bar.

A proposta enfrenta resistência inicial, levando a personagem a buscar alternativas para viabilizar a compra.

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