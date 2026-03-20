Coração Acelerado: Testemunha pode desmentir Naiane para o Mozão

Empregada da casa dos Amaral estava com a falsiane no dia que João Raul conheceu Diana

Na Telinha - 20 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) assume a identidade de Diana e pode ser desmascarada antes de reconquistar João Raul (Filipe Bragança).

Irene (Fernanda Pimenta), empregada dos Amaral, recorda que esteve ao lado da falsiane todo o tempo e não se lembra desse encontro com o cantor.

A filha de Zilá (Leandra Leal) usurpa o passado de Agrado (Isadora Cruz) depois de ameaçar revelar que Janete (Letícia Spiller) foi responsável pela morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira), suposto pai da mocinha.

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