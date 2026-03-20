Diretor de Jornalismo, Thiago Contreira deixa a Record

Executivo estava na emissora há 23 anos

Na Telinha - 20 de março de 2026

Thiago Contreira, que era Diretor de Jornalismo na Record, está de saída da emissora após 23 anos.

No canal paulistano, o executivo já desempenhou diversas funções, incluindo a direção de atrações como Domingo Espetacular e Jornal da Record.

De acordo com a coluna de Flávio Ricco no portal Leo Dias, o profissional deixou a empresa na tarde desta sexta-feira (20), após negociar seu desligamento com a casa.

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