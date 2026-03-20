Disney cancela estreia de reality após participante jogar cadeira em ex e criança

Programa estava com uma temporada toda finalizada para ir ao ar

Na Telinha - 20 de março de 2026

Longevo reality de namorado da Disney, The Bachelorette teria uma nova temporada a partir do próximo domingo (22), mas a Disney, mesmo com todos os episódios finalizados, decidiu cancelar.

O motivo: a protagonista desta nova leva, Taylor Frankie Paul, teve um vídeo divulgado em que agredia seu ex-namorado, Dakota Mortenson.

Por “tabela”, agrediu também uma criança pequena.

A filha do ex também estava por perto.

O vídeo viralizou nas redes sociais.

O material foi divulgado pelo TMZ.

Taylor havia sido presa e acusada de agressão.

Ela se declarou culpada à época.

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