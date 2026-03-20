ESPN escala Melbya Rolim para acompanhar quarteto paulista na Série B do Brasileirão

A repórter trará notícias sobre Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo

Na Telinha - 20 de março de 2026

A fim de reforçar a cobertura regional da Série B do Campeonato Brasileiro, a ESPN escalou a repórter Melbya Rolim para acompanhar o dia a dia dos times paulistas.

A jornalista ficará responsável pelas notícias sobre Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo ao longo da competição.

A movimentação faz parte da estratégia do canal de esportes de ampliar a presença local e oferecer uma cobertura mais próxima dos clubes e torcedores em diferentes regiões do país.

Leia conteúdo completo aqui.