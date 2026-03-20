Golpe, tragédia, vingança: O segredo de Josué em Terra Nostra

Verdade sobre o amante de Janete vem à tona nos próximos capítulos da novela

Na Telinha -
Golpe, tragédia, vingança: O segredo de Josué em Terra Nostra

O segredo que Josué (Juan Alba) esconde será revelado nos próximos capítulos de Terra Nostra.

A verdade sobre o amante de Janete (Ângela Vieira), que envolve golpe e tragédia, vem à tona nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Na reta final da trama, Josué revela que é filho de um homem que foi arruinado e levado ao suicídio após o pai de Janete roubá-lo em um jogo de cartas.

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Por isso, o rapaz se infiltrou como cocheiro na casa da vilã, na intenção de se vingar pela morte do pai.

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