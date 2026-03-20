Governo de Goiás abre processo seletivo com salários de até R$ 5,7 mil e benefícios

Seleção contará com etapas de análise curricular e entrevista, ambas com caráter classificatório e eliminatório

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Palácio Pedro Ludovico Teixeira é a sede do Governo de Goiás (Foto: Secom)

O Governo de Goiás publicou, o edital de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de enfermeiros e técnicos de enfermagem que irão atuar na Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ao todo, são oferecidas 21 vagas, com carga horária de 40 horas semanais para ambas as funções.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás, entre as 10h da próxima quarta-feira (25) e as 18h do dia 09 de abril.

O processo seletivo será conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e contará com duas etapas: análise curricular e entrevista. Ambas terão caráter classificatório e eliminatório.

A remuneração mensal para o cargo de enfermeiro é de R$ 5.775,75, enquanto os técnicos de enfermagem terão salário de R$ 3.184,03.

Em ambos os casos, os valores serão acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 500, além da possibilidade de adicional de insalubridade e prêmio de incentivo individual, conforme a legislação estadual.

A jornada de trabalho poderá ser cumprida em regime de plantão, incluindo finais de semana e feriados, conforme a necessidade da SES.

As taxas de inscrição são de R$ 60 para enfermeiros e R$ 50 para técnicos de enfermagem.

Mais detalhes sobre requisitos, documentação e cronograma completo estão disponíveis no edital do processo seletivo.

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