Jonas é um anjo? Rainha da Sucata teve final alternativo absurdo; veja os detalhes
Em 1990, autor criou segunda opção de desfecho para despistar imprensa
Rainha da Sucata teve um final alternativo absurdo, envolvendo até elementos sobrenaturais, criado para despistar a imprensa sobre o verdadeiro desfecho da trama.
Exibida originalmente em 1990, a novela está em reta final na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Os finais diferentes do oficial, também escritos pelo autor Silvio de Abreu, figuravam nos resumos dos jornais em outubro de 1990, quando a novela chegou ao fim na exibição original.