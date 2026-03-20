Jonas é um anjo? Rainha da Sucata teve final alternativo absurdo; veja os detalhes

Em 1990, autor criou segunda opção de desfecho para despistar imprensa

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Jonas é um anjo? Rainha da Sucata teve final alternativo absurdo; veja os detalhes

Rainha da Sucata teve um final alternativo absurdo, envolvendo até elementos sobrenaturais, criado para despistar a imprensa sobre o verdadeiro desfecho da trama.

Exibida originalmente em 1990, a novela está em reta final na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Os finais diferentes do oficial, também escritos pelo autor Silvio de Abreu, figuravam nos resumos dos jornais em outubro de 1990, quando a novela chegou ao fim na exibição original.

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