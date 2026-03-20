Lotofácil: apostas de Goiás batem na trave e moradores de 10 cidades garantem prêmio

Próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 12 milhões

Lara Duarte - 20 de março de 2026

(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 3640 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (19), e o prêmio principal acumulou. Apesar disso, apostas registradas em Goiás bateram na trave e garantiram premiação ao acertarem 14 números.

Ao todo, moradores de 10 cidades goianas estão entre os ganhadores desta faixa, incluindo Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Catalão, Goianésia, Pontalina, Rio Verde e Trindade.

As dezenas sorteadas foram 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22 e 24.

Em todo o país, 638 apostas acertaram 14 números e cada uma recebe R$ 1.553,91. Já na faixa de 13 acertos, 17.518 apostas faturaram R$ 35. Outras 196.711 apostas com 12 números recebem R$ 14, enquanto 996.863 jogos com 11 acertos garantem R$ 7.

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Como jogar

A Lotofácil é uma das modalidades com maior número de ganhadores, já que também premia apostas com 11, 12, 13 e 14 acertos. Ainda assim, a chance de levar o prêmio máximo com uma aposta simples de 15 números é de uma em quase 3,3 milhões.

Para quem aposta com mais dezenas, as probabilidades aumentam, mas o valor do jogo também sobe. Com 16 números, por exemplo, a chance passa para uma em pouco mais de 204 mil, enquanto apostas com 20 dezenas elevam a probabilidade para uma em 211.

Além das apostas individuais, a modalidade permite bolões organizados. Nesse formato, o valor mínimo é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, possibilitando a divisão dos custos e também dos prêmios entre os participantes.

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